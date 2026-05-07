Buonvino | le anticipazioni trama e cast della prima puntata

. Buonvino è la serie di Rai 1 in onda in prima visione con la prima puntata questa sera, 7 maggio 2026, alle ore 21.30 con protagonista Giorgio Marchesi nei panni del personaggio tratto dai romanzi di Walter Veltroni. In tutto sono previste due puntate. Ma vediamo insieme la trama e le anticipazioni di stasera. Trama. Giovanni Buonvino viene nominato primo dirigente del commissariato di Villa Borghese, il parco verde di Roma, dove non sembra accadere mai nulla. Per colpa di un errore compiuto anni prima durante un blitz, la sua carriera in Polizia sembrava essersi arenata, ma ora Buonvino, con il nuovo incarico, ha la sua seconda possibilità.🔗 Leggi su Tpi.it

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Panoramica sull’argomento

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