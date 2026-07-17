Osvaldo Bagnoli, allenatore che guidò l’Hellas Verona alla vittoria dello scudetto nel 1985, è deceduto a 91 anni all’ospedale Borgo Roma di Verona. La sua morte è stata comunicata oggi. Bagnoli aveva allenato il club durante quella stagione memorabile, diventando una figura iconica nel calcio italiano. La notizia si è diffusa tra amici e appassionati di calcio della città.

E’ morto a Verona Osvaldo Bagnoli, allenatore dell’ Hellas Verona che vinse lo scudetto storico del 1985. Aveva 91 anni. Il decesso è avvenuto all’ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l’ Inter e il Genoa. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - E' morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dello scudetto dell'Hellas Verona nel 1985

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