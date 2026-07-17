Addio a Osvaldo Bagnoli l’allenatore dello storico scudetto dell’Hellas Verona

Da laverita.info 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Osvaldo Bagnoli, ex allenatore, è morto. È ricordato per aver guidato l’Hellas Verona allo scudetto, risultato storico per il club. La vittoria è avvenuta durante una stagione specifica, sotto la sua guida. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Bagnoli aveva 79 anni. La sua carriera comprende anche altri ruoli nel calcio, oltre alla vittoria con l’Hellas Verona. La sua scomparsa è stata comunicata alle autorità competenti.

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Vincere uno scudetto è, già di per sé, un risultato non da poco. Ma vincerlo con l’Hellas Verona significa essere speciali. E speciale lo era davvero, Osvaldo Bagnoli. A 91 anni, il «Mago della Bovisa», così soprannominato in virtù delle imprese sportive e del quartiere milanese d’origine, si è spento nella Verona che tanto lo ha amato e che lo ha reso leggenda, a causa di una patologia neurodegenerativa.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Addio a Osvaldo Bagnoli: È Morto il Padre dello Storico Scudetto dell'Hellas Verona

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