Il nuovo Air Force One, utilizzato durante l'amministrazione Trump, è al centro di polemiche sulla sicurezza. Secondo il New York Times, il Boeing 747-8 donato dal Qatar non avrebbe ancora installato le contromisure difensive presenti sul modello tradizionale. La mancanza di queste misure solleva dubbi sulla protezione dell’aereo in caso di attacco. Il velivolo è stato oggetto anche di critiche per il cambio di aereo e per l'attenzione riservata ai giornalisti a bordo.

Il nuovo Air Force One utilizzato da Trump è finito al centro di un dibattito sulla sicurezza dopo le rivelazioni del New York Times. Secondo il quotidiano statunitense, il Boeing 747-8 donato dal Qatar non sarebbe ancora dotato delle contromisure difensive presenti sul tradizionale aereo presidenziale. Un dettaglio che, durante la recente crisi tra Stati Uniti e Iran, avrebbe spinto il Secret Service a consigliare al presidente di rientrare dalla Turchia a bordo del vecchio Air Force One. La vicenda ha assunto anche una dimensione politica e giudiziaria. L’amministrazione Trump ha infatti notificato mandati di comparizione a diversi giornalisti del New York Times coinvolti nell’inchiesta, una decisione che il quotidiano definisce «una straordinaria escalation» contro la libertà di stampa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilmessaggero.it - Nuovo Air Force One di Trump, quanto è sicuro? I sistemi di difesa, il giallo del cambio di aereo e i giornalisti nel mirino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

WATCH: Trump gets questions about new Air Force One and Iran-related security concerns

Notizie e thread social correlati

Il nuovo Air Force One e i dubbi sulla sua sicurezza, i giornalisti del New York Times nel mirino di TrumpL'amministrazione Trump ha criticato gli articoli del New York Times che sollevavano preoccupazioni sulla sicurezza del nuovo Air Force One donato...

Leggi anche: Air Force One, mandato di comparizione per giornalisti dopo notizie su problemi sicurezza del nuovo aereo di Trump

Temi più discussi: Trump e il giallo del nuovo Air Force One donato dal Qatar: ecco perché ha volato col vecchio aereo; Trump torna a casa con il vecchio Air Force One: giallo sui motivi; Oggi il primo volo di Trump sul nuovo Air Force One regalato dal Qatar; Trump sale sul nuovo Air Force One: il Boeing da 400 milioni donato dal Qatar.

I mandati di comparizione federali, secondo il NYT, dopo gli articoli sul nuovo Air Force One. Le accuse del quotidiano e cosa è successo x.com

Nuovo Air Force 1 a est di CHO, a sud-ovest di DCA reddit

Nyt, mandati comparizione ai nostri reporter per notizie su nuovo Air Force One(ANSA) - ROMA, 11 LUG - L'amministrazione Trump ha emesso mandati di comparizione contro diversi giornalisti del New York Times, dopo che il quotidiano ha pubblicato nei giorni scorsi articoli su prob ... tuttosport.com

Nuovo Air Force One di Trump, quanto è sicuro? I sistemi di difesa, il giallo del cambio di aereo e i giornalisti nel mirinoIl nuovo Air Force One utilizzato da Trump è finito al centro di un dibattito sulla sicurezza dopo le rivelazioni del New York Times. Secondo ... msn.com