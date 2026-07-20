Il reggaeton, prima che diventasse il genere portato al successo da Bad Bunny, era già un fenomeno culturale diffuso dagli anni Duemila in Porto Rico e in America Latina. La musica di Bad Bunny ha portato questa scena musicale alla ribalta internazionale, ma il genere aveva già radici profonde in questi territori.

Prima che Bad Bunny diventasse una delle popstar più famose al mondo, il reggaeton era già dagli anni Duemila un fenomeno culturale enorme per il suo paese d’origine, Porto Rico, e più in generale per l’America Latina. Al di fuori di quei contesti però la sua reputazione era perlopiù pessima, legata alle sue espressioni più banali e derivative, nella musica e nei testi, e al fastidio provato da molti per il ritmo ossessivo e sincopato su cui si basa, il “dembow”, che nell’ultimo decennio ha strabordato anche in molto pop occidentale. Questa immagine del reggaeton è in parte dovuta a pregiudizi, in parte giustificata se riferita a buona parte di quello che è stato ed è tuttora prodotto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il disco di Bad Bunny che ha mostrato le profondità del reggaeton

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POV: sei al concerto di Bad Bunny ma per un secondo ti è sembrato quello di Olly

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