Bad Bunny con Porto Rico nell’anima porta il reggaeton in cima al mondo

Bad Bunny ha vinto il Grammy come miglior album dell’anno con un lavoro interamente in spagnolo. È il primo artista a ricevere questo riconoscimento con un album in lingua spagnola. La vittoria segnala il riconoscimento internazionale del reggaeton, genere di provenienza portoricana. La premiazione si è svolta in un evento globale, confermando la diffusione e l’apprezzamento della musica latina nel mainstream musicale.

È il primo artista ad aver vinto un Grammy per il miglior disco dell’anno con un album cantato interamente in spagnolo. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Bad Bunny participará en película sobre Puerto Rico dirigida por Residente | Noticias Telemundo

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