Valentina Clemente e Fred De Palma Presentano ' Saoco!' e Discutono l' Evoluzione di Bad Bunny e il Reggaeton in Italia

Valentina Clemente e Fred De Palma hanno presentato il libro “Saoco!” durante un'intervista a Soundcheck. La giornalista e il musicista hanno discusso del volume scritto da Clemente con Falivelli, con la prefazione di De Palma. Durante l'intervento, si sono soffermati sull’evoluzione del reggaeton e di artisti come Bad Bunny, anche in relazione alla scena italiana. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo al contenuto del libro o alle dichiarazioni fatte.

??La giornalista di Sky Valentina Clemente e il musicista Fred De Palma sono intervenuti ai microfoni di Soundcheck per presentare il volume “Saoco!”, scritto da Clemente insieme a Marco Falivelli con prefazione dello stesso De Palma. L’incontro ha preceduto le date milanesi del concerto di Bad Bunny all’Ippodromo La Maura, analizzando l’evoluzione artistica del cantante portoricano dalle origini trap fino alla svolta stilistica legata alla musica e alla cultura del proprio Paese. De Palma ha commentato la sua recente apertura del concerto di Ricky Martin a San Benedetto del Tronto e la percezione del reggaeton nel panorama musicale italiano, citando l’album “Energia” di J Balvin come riferimento per la sonorità urban latina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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