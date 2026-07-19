Durante la notte al Tour de France, sono stati effettuati controlli antidoping su Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, secondo fonti ufficiali. I controlli sono avvenuti in modo inaspettato e hanno generato reazioni di rabbia da parte dei team dei due corridori. Pogacar indossa la maglia gialla e Vingegaard si trova a circa 4 minuti e 30 secondi di distanza in classifica. La situazione ha causato tensioni tra gli organizzatori e i team coinvolti.

Notte agitata al Tour de France per la maglia gialla Tadej Pogacar e per Jonas Vingegaard, che segue il campione del mondo in classifica a 4 minuti e 30. Sei Tour de France vinti in due, quattro per lo sloveno e due per il danese. Infatti entrambi hanno subito - secondo quanto riportato da quotidiano francese Le Parisien - un controllo antidoping in piena notte: Vingegaard attorno alle 2, Pogacar verso le 5 senza poi riuscire a riprendere sonno. Il tutto prima del via della quindicesima frazione attualmente in corso, con traguardo in salita al Plateau de Solaison alla vigilia del secondo e ultimo giorno di riposo. Le due squadre, la Uae di Pogi e la Visma di Vingegaard, non avrebbero gradito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Polemiche al Tour: controlli antidoping per Pogacar e Vingegaard in piena notte, rabbia dei team

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Concussion Sensor Comes to the Tour de France / Does SA Rugby Have a Doping Problem

Notizie e thread social correlati

Tour de France al via: le quote di Pogacar e VingegaardOggi è iniziato il 113° Tour de France, segnato dall’attesa sfida tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

Argomenti più discussi: Degrado al quartiere Rondò di Sesto San Giovanni, panni stesi sulla nuova fontana. Ci vogliono più controlli di notte; Fisco, cambia il Redditometro per i controlli dell'Agenzia delle entrate sui conti correnti: i nuovi requisiti; Alberi abbattuti, è polemica sui social. La risposta del Comune: Erano morti; Stop Universo Beach, monta polemica. Cittadini ora vogliono controlli Arpac su tutto litorale -.

Polemiche al Tour de France dopo che Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar sono stati svegliati in piena notte per un controllo antidoping #TDF2026 dlvr.it/TTc8kQ x.com

Tour de France 2026, Vingegaard e Pogacar svegliati dall’antidoping in piena notte per un controllo a sorpresa: scoppia la polemica© ASO / Thomas MaheuxPolemiche al Tour de France 2026 dopo che Jonas Vingegaard ... msn.com