Marco Bezzecchi | Dopo Assen mi fa male tutto ma noi piloti siamo delle bestie Mi girano ancora

Dopo la gara di Assen, il pilota ha riferito di dolori diffusi e stanchezza, ma ha affermato di essere determinato a continuare la corsa al titolo in MotoGP. Ha anche detto che il supporto degli amici gli dà forza, anche quando riceve critiche. Le sue parole sottolineano la fatica fisica e mentale affrontata dopo l’ultima competizione, senza offrire dettagli sulle cause dei dolori o sulle strategie future.

Marco Bezzecchi a Fanpage.it racconta la verità sul dramma fisico post-Assen, la caccia al titolo MotoGP e il segreto per ritrovare il sorriso dopo gli ultimi passaggi a vuoto: "Mi aiutano gli amici, anche quando mi dicono che sono un coglione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Marco Bezzecchi crash!! GP Assen!! Rider ok!!

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