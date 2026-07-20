Il centrocampo dell’Inter potrebbe vedere un nuovo volto: Chivu attende un rinforzo, mentre Curtis Jones rimane un obiettivo. Le uscite di Asllani, Frattesi e Massolin sono in bilico e potrebbero influenzare le prossime mosse di mercato. Stankovic ha espresso fiducia nel progetto, ma la partenza di alcuni giocatori è considerata decisiva. Curtis Jones, invece, rimane il profilo preferito per rafforzare la mediana nerazzurra.

di Alberto Petrosilli Le uscite saranno decisive per il mercato nerazzurro: Stankovic convince, mentre Asllani, Frattesi e Massolin possono partire. Il sogno è Curtis Jones. L’ Inter non concentra le proprie attenzioni soltanto sulla difesa e sulle corsie esterne. La dirigenza nerazzurra è al lavoro anche per ridisegnare il centrocampo a disposizione di Cristian Chivu, che avrebbe chiesto una rosa composta da sette centrocampisti per affrontare al meglio la nuova stagione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Prima di affondare il colpo sul mercato in entrata, però, sarà necessario definire alcune operazioni in uscita. Solo dopo aver alleggerito il reparto, infatti, il club potrà valutare un investimento per il rinforzo richiesto dall’allenatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Il centrocampo dell’Inter cambia volto: Chivu aspetta un rinforzo, Curtis Jones resta il sogno

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