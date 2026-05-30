L'Inter sta lavorando per acquisire Curtis Jones nel calciomercato estivo, con l’obiettivo di rafforzare il centrocampo. La società sta valutando anche la possibilità di un colpo per la Palestra, anche se i dettagli non sono stati ancora ufficializzati. Chivu sta studiando le strategie per ridisegnare il reparto mediano, con particolare attenzione alle trattative in corso. Nessuna ufficialità è stata comunicata sui trasferimenti imminenti.

Calciomercato Inter: Curtis Jones e Palestra sono i due grandi obiettivi dei nerazzurri in vista della prossima sessione estiva. Le grandi manovre del calciomercato Inter per la stagione 2026-27 sono ufficialmente entrate nel vivo. Giovedì pomeriggio, l’allenatore Cristian Chivu si è recato nella sede di viale della Liberazione per una serie di impegni istituzionali, trasformatisi inevitabilmente in un vertice strategico sulle future mosse della squadra. La priorità assoluta per rinforzare la fascia porta il nome di Marco Palestra, ma le ben note difficoltà nel trattare con l’Atalanta suggeriscono di attendere il momento propizio per affondare il colpo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter: sprint per Curtis Jones, Chivu ridisegna il centrocampo e studia il colpo Palestra

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