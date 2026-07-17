Caso Roggero e propaganda di destra | i leader lucrano tanto in galera ci vanno i loro elettori

Una condanna definitiva di 14 anni è stata emessa contro un uomo che, durante una rapina in strada, inseguì tre rapinatori e aprì il fuoco, uccidendone due e ferendone un terzo. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di alcuni rappresentanti politici, che hanno commentato la sentenza e il ruolo di figure di spicco in ambito politico e mediatico, accusandoli di sfruttare il caso per fini propagandistici. Molti elettori di queste figure sono coinvolti in procedimenti legali.

di Serena Poli C’è un’intera parte politica che in queste ore si sta stracciando le vesti per la condanna definitiva a 14 anni di Mario Roggero, il gioielliere che inseguì in strada tre rapinatori in fuga e aprì il fuoco, uccidendone due e ferendone un terzo. Dal ministro Crosetto, solitamente dipinto come l’unico serio della compagnia, fino ai pasdaran della propaganda social, è tutto un coro di richieste di grazia al Quirinale e accuse ai giudici di aver “stravolto la legge”. Peccato che la legge in questione sia l’articolo del codice penale sulla legittima difesa, modificato nel 2019 da Matteo Salvini e che proprio quelle modifiche siano state applicate alla lettera: la legittima difesa decade in assenza di pericolo attuale e in caso di desistenza (i malviventi erano in fuga). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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