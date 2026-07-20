Giovedì sera, alle 21, i vigili del fuoco sono intervenuti alla stazione ferroviaria per liberare persone rimaste bloccate in un ascensore che si chiudeva ma non riapriva le porte. Il problema è stato segnalato da un rappresentante di Fratelli d’Italia, che ha scritto anche a RFI, sottolineando come l’ascensore rappresenti più una trappola che un mezzo di trasporto sicuro. Il malfunzionamento si verifica frequentemente, causando disagio e rischi ai viaggiatori.

Più che un ascensore, è una trappola per viaggiatori. L’ultima volta che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco alla stazione ferroviaria per liberare delle persone rimaste in balia dell’elevatore che chiude ma non riapre le porte è stato giovedì alle 21.30. Due giorni prima ad essere liberati dai pompieri è stata una famigliola composta da una mamma con due bambini, per i quali non è stata proprio una bella avventura. Il calvario, in verità dura da un paio di settimane. "A giorni alterni intervengono i vigili del fuoco - osserva chi in stazione ci lavora - e il tecnico riparatore dell’ascensore è sempre qui dalle 4.30 della mattina". In... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso ascensore. Baldelli (FdI) scrive a Rfi

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