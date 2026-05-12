Treni assenti sulla Nocera-Salerno il Comitato Pendolari scrive a RFI

Sul tratto tra Nocera Inferiore e Salerno, i pendolari segnalano l’assenza di treni e scrivono alla Direzione Territoriale di RFI. Il Comitato Pendolari definisce il servizio fornito come inadeguato, evidenziando le difficoltà quotidiane dei viaggiatori. La mancanza di corse regolari crea disagi e solleva interrogativi sulla gestione delle tratte ferroviarie locali. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti senza ulteriori sviluppi noti.

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