Treni assenti sulla Nocera-Salerno il Comitato Pendolari scrive a RFI
Sul tratto tra Nocera Inferiore e Salerno, i pendolari segnalano l’assenza di treni e scrivono alla Direzione Territoriale di RFI. Il Comitato Pendolari definisce il servizio fornito come inadeguato, evidenziando le difficoltà quotidiane dei viaggiatori. La mancanza di corse regolari crea disagi e solleva interrogativi sulla gestione delle tratte ferroviarie locali. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti senza ulteriori sviluppi noti.
Treni assenti sulla Nocera Inferiore-Salerno, il Comitato Pendolari scrive alla Direzione Territoriale di RFI: "Servizio offerto inadeguato". Per il 19 maggio, intanto, in Regione Campania è previsto un incontro della consulta sulla mobilità. All'incontro dovrebbero prendere parte amministrazioni.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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