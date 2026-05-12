Treni assenti sulla Nocera-Salerno il Comitato Pendolari scrive a RFI

Da salernotoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul tratto tra Nocera Inferiore e Salerno, i pendolari segnalano l’assenza di treni e scrivono alla Direzione Territoriale di RFI. Il Comitato Pendolari definisce il servizio fornito come inadeguato, evidenziando le difficoltà quotidiane dei viaggiatori. La mancanza di corse regolari crea disagi e solleva interrogativi sulla gestione delle tratte ferroviarie locali. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti senza ulteriori sviluppi noti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Treni assenti sulla Nocera Inferiore-Salerno, il Comitato Pendolari scrive alla Direzione Territoriale di RFI: "Servizio offerto inadeguato". Per il 19 maggio, intanto, in Regione Campania è previsto un incontro della consulta sulla mobilità. All'incontro dovrebbero prendere parte amministrazioni.🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Problemi sulla linea Napoli-Roma: intervengono gli addetti di Rfi, treni in ritardoCaos sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma a causa di problemi all'altezza di Tora e Piccilli.

Leggi anche: Ritardi sui treni regionali Salerno-Napoli: “Mezz’ora di attesa per lo scambio rotto”, la rabbia dei pendolari

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web