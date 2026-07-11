Caso Ranucci FdI scrive una mail provocatoria a Report | Segnaliamo la curiosa amicizia con Lavitola Stop alle repliche Rai

Un'email inviata da un rappresentante di Fratelli d’Italia a Report ha contestato una presunta amicizia tra un giornalista e un ex politico coinvolto in inchieste giudiziarie. La comunicazione fa riferimento a un rapporto tra i due e si conclude con una richiesta di stop alle repliche del programma. La Rai ha deciso di sospendere temporaneamente la messa in onda della trasmissione estiva mentre continuano gli accertamenti sulla vicenda. La questione si inserisce in un contesto di tensioni tra politica e media.

L’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci continua a produrre effetti anche fuori dalle aule giudiziarie. Mentre proseguono gli accertamenti della magistratura, la vicenda si sposta sul piano politico e istituzionale, con la Rai che decide di sospendere temporaneamente la programmazione estiva di Report. La Direzione Approfondimenti del servizio pubblico ha comunicato di aver disposto, in via cautelativa, lo stop alle repliche della trasmissione «in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il giornalista». Nella nota, la Rai precisa che la decisione è stata assunta «a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico» e conferma che Report tornerà regolarmente in onda con la nuova stagione a partire dal mese di novembre. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ranucci, FdI scrive a Report: «Segnaliamo la curiosa amicizia con Lavitola»Fratelli d’Italia ha scritto a Report, segnalando una presunta amicizia tra un collaboratore del programma e un personaggio noto per le sue attività.

Fratelli d’Italia ironizza sul caso Ranucci-Lavitola: “Segnaliamo curiosa amicizia con Lavitola”Fratelli d’Italia ha commentato il caso che coinvolge il giornalista Ranucci e l’ex editore Lavitola, indagato dalla Procura di Roma per il presunto...

Temi più discussi: Ranucci, Fratelli d'Italia scrive a Report: Segnaliamo curiosa amicizia con Lavitola; Caso Ranucci, FdI scrive a Report: Segnaliamo la curiosa amicizia con Lavitola. La Rai sospende in via cautelativa le repliche estive; Rai sospende Report: stop alle repliche estive per il caso Ranucci; Ranucci-Lavitola, il giallo del movente. Fugge l’uomo che mediò con gli attentatori.

Ranucci sempre nel mirino: la destra si inventa il tariffario Lavitola per trasformare il conduttore di Report da vittima a colpevole reddit

Ranucci, FdI scrive a Report: Segnaliamo la curiosa amicizia con LavitolaMail alla redazione del programma di Rai 3: Siamo certi la trasmissione approfondirà la vicenda. E Santanché ironizza: la coppia dell'estate. Ci faranno ... roma.corriere.it

Ranucci: Report non va in vacanza, mandate segnalazioni. E FdI invia la mail sul caso LavitolaFratelli d’Italia ha raccolto l’invito della redazione di Report a inviare delle segnalazioni durante il periodo estivo ... ilgiornale.it