Durante l’estate, molte persone segnalano difficoltà a dormire e notti interrotte. Le alte temperature aumentano la sudorazione e rendono complicato trovare comfort nel riposo notturno. La mancanza di sonno continuo si traduce in ore perse e potenziali rischi per la salute. Questi problemi sono più frequenti con l’aumento delle temperature estive, influenzando il riposo di molte persone.

Possiamo dirlo serenamente: riuscire a dormire la notte durante il periodo estivo è sempre stato complicato. Parliamo, però, di un sonno rigenerante e continuativo. È vero, riuscire a scovare il lato più fresco del letto rappresenta un’abitudine tramandata di generazione in generazione. Tuttavia, possiamo dire altrettanto serenamente che l’estate che affrontiamo da qualche anno a questa parte non è “normale”. Il cambiamento climatico continua a produrre effetti più o meno evidenti e, senza che accorgercene, sta cambiando anche il modo in cui dormiamo la notte. In Italia, infatti, come nel resto del mondo, il sonno è sempre più influenzato dal caldo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il cambiamento climatico influisce anche sul nostro sonno: tra ore perse e rischi per la salute

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SALUTE E AMBIENTE: COME PROTEGGERE IL NOSTRO FUTURO

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Il caldo ci fa dormire sempre meno: a Milano perse 35 ore di sonno all’anno. A Palermo addirittura 43Il caldo estivo riduce le ore di sonno, con una perdita media di 35 ore all’anno a Milano e di 43 a Palermo.

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