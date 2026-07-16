Il caldo ci fa dormire sempre meno | a Milano perse 35 ore di sonno all’anno A Palermo addirittura 43

Il caldo estivo riduce le ore di sonno, con una perdita media di 35 ore all’anno a Milano e di 43 a Palermo. Uno studio di Climate Central, organizzazione indipendente di ricerca sul clima, ha analizzato l’impatto delle alte temperature sul riposo delle persone. I dati evidenziano come le condizioni climatiche influenzino la qualità del sonno, senza approfondire altri fattori o effetti a lungo termine.

Quanto incide il cambiamento climatico sulle nostre ore di sonno? È la domanda a cui ha cercato di rispondere Climate Central, un’organizzazione indipendente che si occupa di ricerca sul clima. Lo studio, «Climate Change is Costing People Sleep», – il primo realizzato sul tema – ha analizzato i dati di 1.338 città del mondo, confrontando le temperature notturne registrate tra il 2020 e il 2025 con quelle che si sarebbero verificate in un mondo non influenzato dalle emissioni di origine umana. L’obiettivo era quantificare le ore di sonno perse a causa delle alte temperature, e fra queste, quelle direttamente riconducibili al cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Open.online

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