Il bunker di Crosetto al palazzo della Marina e le altre pillole

Da lettera43.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il palazzo della Marina a Roma, situato nel quartiere Flaminio, è stato sottoposto a interventi di sicurezza. È stata scavata una trincea per l’accesso al parcheggio, simile a quella dell’ambasciata americana di via Veneto. Sono stati installati dispositivi per bloccare e identificare le auto che vi entrano. Le modifiche mirano a rendere l’edificio più inespugnabile, secondo quanto si apprende. Non ci sono dettagli su ulteriori misure o lavori in corso.

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Il ministro della Difesa Guido Crosetto blinda il palazzo della Marina. L’edificio storico situato a Roma, al Flaminio, è oggetto di interventi per renderlo inespugnabile: una specie di trincea è stata scavata per accedere al parcheggio, sul modello dell’ambasciata americana di via Veneto, piazzando sistemi per bloccare le auto e identificarle. Fino a oggi si vedevano solo garitte blindate, ma le ruspe e gli addetti stanno intervenendo per creare un “ limite militare ” che selezionerà ancora di più gli accessi. E pensare che quell’area di 1.700 metri quadrati era stata ceduta a titolo gratuito alla Marina, dividendo il consiglio del secondo Municipio di Roma. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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