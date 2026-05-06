Sirene Mediaset per Fiorello un nuovo socio al Canottieri Aniene e le altre pillole del giorno

Oggi si parla di alcuni aggiornamenti nel mondo dello spettacolo e del mondo sportivo. Le sirene di Mediaset sono al centro di alcune discussioni riguardanti Fiorello, che quotidianamente invia messaggi a un dirigente di punta dell'azienda, tra telefonate e richieste ufficiali. Inoltre, si segnala l'ingresso di un nuovo socio nel Canottieri Aniene, una delle società sportive più note del settore. Questi sono gli eventi principali del giorno.

Le sirene di Mediaset stanno per caso ammaliando Fiorello? Lo showman siciliano ogni giorno invia messaggi a Pier Silvio Berlusconi, tra telefonate-parodia e veri e propri appelli. L’ultimo mercoledì su Rai2 nel corso della Mattinanza, che poi è la versione del giorno dopo della Pennicanza. Fiorello ha evocato un suo possibile futuro fuori dalla Rai, corroborato dall’invito a Pier Silvio di acquistare il Teatro delle Vittorie, messo in vendita dal servizio pubblico tra le polemiche. «Potrebbero essere dei terzi a comprare», ha esordito lo showman. Poi, rivolgendosi al ceo di Mfe MediaForEurope, ha aggiunto: «Cosa sono 7 milioni di euro per te, più altri 7 per ristrutturarlo?».🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sirene Mediaset per Fiorello, un nuovo socio al Canottieri Aniene e le altre pillole del giorno Notizie correlate Lotito, la ripicca dei tifosi al referendum e le altre pillole del giorno«Andrà a finire che se vinceranno i no al referendum sulla giustizia sarà colpa dei tifosi della Lazio», dicono dalle parti di Palazzo Chigi, dove... La sconfitta secondo Nordio e le altre pillole del giornoDopo la sonora sconfitta referendaria nel centrodestra, come previsto, cominciano a volare stracci.