Il boss della UEFA boicotta la finale della Coppa del Mondo per protesta contro la FIFA

Il presidente della UEFA non ha partecipato alla finale dei Mondiali tra Argentina e Spagna, annunciando che si tratta di una protesta contro la FIFA. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli, e rappresenta un gesto di dissenso nei confronti dell'organizzazione internazionale. La presenza o meno di rappresentanti UEFA agli eventi mondiali era stata oggetto di discussione, ma questa scelta specifica ha attirato l’attenzione. La protesta si inserisce in un contesto di tensioni tra le due federazioni.

2026-07-20 20:13:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin non ha assistito alla finale dei Mondiali di domenica tra Argentina e Spagna per protesta contro la FIFA. Sebbene Ceferin si sia recato a Città del Messico per la partita di apertura del torneo tra Messico e Sud Africa, ha deciso di non partecipare alla finale nel New Jersey a seguito di una serie di disaccordi con l’organo di governo del calcio mondiale. Uno dei motivi principali alla base della sua decisione è stata la controversa mossa della FIFA di annullare la sospensione di Folarin Balogun dopo l’intervento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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