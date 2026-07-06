2026-07-06 21:05:00 Ecco quanto riportato poco fa: La FIFA ha respinto il tentativo della Federcalcio belga di contestare l’idoneità di Folarin Balogun per lo scontro degli ottavi di finale della Coppa del Mondo di lunedì contro gli Stati Uniti. L’organo di governo ha stabilito che la richiesta del Belgio di spiegare la sospensione del cartellino rosso dell’attaccante è “inammissibile”, il che significa che la federazione non ha il diritto di impugnare la decisione. Di conseguenza, Balogun rimane disponibile a giocare dopo che la FIFA ha annullato in modo controverso la squalifica automatica per una partita ricevuta in seguito alla sua espulsione contro la Bosnia ed Erzegovina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La FIFA autorizza Balogun a giocare gli ottavi di finale della Coppa del Mondo dopo aver respinto l’appello del Belgio

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FIFA clears Folarin Balogun to play in USMNT's Round of 16 match against Belgium

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