Durante la finale dei Mondiali al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, un attore e una influencer sono stati visti insieme. Mentre seguivano la partita, sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio. I due sono apparsi molto vicini e senza timidezza di fronte alle telecamere, attirando l’attenzione dei presenti e dei fotografi.

Sempre più innamorati e sempre meno timidi davanti a flash e telecamere. Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno assistito insieme alla finale dei Mondiali di calcio al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, e nel corso della partita sono stati immortalati mentre si scambiavano un tenero bacio. Timothée Chalamet e Kylie Jenner al bacio alla finale dei Mondiali. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro del web, confermando una complicità che la coppia non nasconde più. Insieme dal 2023, l’attore e l’imprenditrice hanno seguito dagli spalti la sfida tra Spagna e Argentina, vinta dagli spagnoli ai tempi supplementari. Chalamet, in t-shirt blu dal taglio sportivo, e Jenner, in total black, hanno vissuto la partita mano nella mano, tra applausi, sorrisi e continui scambi di sguardi d’intesa. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Il bacio di Timothée Chalamet e Kylie Jenner alla finale dei Mondiali

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TIMOTHÉE CHALAMET Trying To ESCAPE KYLIE JENNER! Whats Going On!

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