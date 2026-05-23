Timothée Chalamet è stato visto indossare i capi di Kylie Jenner durante un evento pubblico. L’attore, presente a bordo campo, ha attirato l’attenzione per il suo abbigliamento. La sua scelta di vestiti ha suscitato commenti sui social e tra gli appassionati di moda. La presenza di Chalamet in questa occasione si è distinta per l’abbigliamento, mentre i Knicks proseguono con i playoff NBA.

Mentre i suoi amatissimi Knicks continuano a dominare nei playoff NBA, Timothée Chalamet sta facendo parecchio rumore anche sul fronte dello stile dalla sua postazione a bordo campo. C’è stata la sua costante rotation di streetwear ricercato e pezzi rari firmati Chrome Hearts — il look sfoggiato martedì per Gara 1 delle Finals della Eastern Conference ha persino suscitato un commento “daddy” su Instagram da parte di Kylie Jenner — senza contare la sua molto discussa evoluzione in fatto di grooming. https:twitter.comtimotheeupdatesstatus2057255306925642050 Ma anche lontano dalle apparizioni al Madison Square Garden, il candidato all’Oscar è riuscito comunque a inserirsi nella conversazione sul menswear. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Timothée Chalamet ha indossato i vestiti di Kylie Jenner

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Timothée Chalamet Says He LOVES Kylie Jenner During Speech

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Kendall Jenner e Jacob Elordi, Kylie Jenner e Timothée Chalamet: ecco come il double date più hot di Hollywood è finito sui social

Travis Scott non ha resistito: dopo gli Oscar l’ex di Kylie Jenner ha celebrato la sconfitta di Timothée ChalametFino a una settimana fa avremmo potuto affermare senza grandi dubbi che tra i favoriti il primo nome a spiccare sarebbe stato quello di Timothée...

Timothée Chalamet, nuovo look alla partita dei Knicks a New YorkIl divo di Hollywood, seduto in prima fila al match della sua squadra di basket del cuore, è apparso a Madison Square Garden con un nuovo taglio di capelli e senza i baffi che si era fatto crescere pe ... tg24.sky.it

Timothée Chalamet ha indossato un orologio davvero eccezionale alla première parigina di Marty SupremeSulla via del suo primo Oscar come miglior attore, Timothée Chalamet ha fatto tappa a Parigi lo scorso martedì per l'anteprima di Marty Supreme. Il film di Joshua Safdie, nelle sale italiane dallo ... gqitalia.it