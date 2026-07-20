Ieri in Campania | giornalista ucciso nel Salernitano corpo dato alle fiamme

Un giornalista è stato trovato ucciso nel Salernitano e il suo corpo è stato dato alle fiamme. L’episodio è avvenuto ieri sera, creando sconcerto nella zona. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso, senza ancora rendere noti dettagli sulle modalità dell’omicidio o sull’identità della vittima. La notizia ha suscitato immediatamente reazioni di condanna e preoccupazione tra i professionisti dell’informazione. Nessuna altra informazione ufficiale è stata diffusa al momento.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 19 luglio 2026. Avellino. Una serata che resterà nella memoria della città. Dopo decenni di chiusura, la storica Dogana di Avellino è tornata a essere un luogo di incontro, cultura e partecipazione, richiamando nel centro storico centinaia di persone tra musica, arte, spettacoli e momenti di condivisione. (LEGGI QUI) Benevento. Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Benevento hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel capoluogo e nei comuni di competenza, con l’obiettivo di prevenire le condotte pericolose alla guida, contrastare i comportamenti illeciti e assicurare una più serena e ordinata fruizione degli spazi pubblici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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