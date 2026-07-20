ictus un fattore molto diffuso moltiplica i rischi cerebrovascolari

Un fattore molto diffuso aumenta i rischi di ictus e complicazioni cerebrovascolari. La prevenzione si focalizza principalmente su tre aspetti: pressione arteriosa alta, diabete e livelli elevati di colesterolo.

Quando si parla di ictus e prevenzione, l'attenzione si concentra spesso su tre aspetti in particolare: l'ipertensione, il diabete e il colesterolo. C'è un altro fattore di rischio, sempre più diffuso nella popolazione italiana e non solo, che merita la stessa attenzione. È l'obesità, una condizione che secondo le stime più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità riguarda circa il 10-12% degli italiani, mentre il 33% è in sovrappeso. A puntare i riflettori sull'importanza dell'obesità come fatture di rischio per il nostro cervello è A.L.I.Ce. Italia Odv, l'Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale, in occasione del mese di aprile dedicato proprio alla prevenzione dell'ictus. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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