Ictus da giovani | ecco qual è il fattore di rischio principale

Negli ultimi anni è cresciuto il numero di giovani colpiti da ictus, causando preoccupazione tra i medici. Secondo alcuni studi recenti, il sovrappeso e l’obesità sono i principali fattori di rischio tra le persone di età compresa tra 20 e 40 anni. Questi dati indicano un aumento di casi in questa fascia di età, collegato a uno stile di vita meno sano. La prevenzione di tali problematiche si concentra anche su abitudini alimentari e attività fisica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui