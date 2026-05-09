Ictus da giovani | ecco qual è il fattore di rischio principale

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni è cresciuto il numero di giovani colpiti da ictus, causando preoccupazione tra i medici. Secondo alcuni studi recenti, il sovrappeso e l’obesità sono i principali fattori di rischio tra le persone di età compresa tra 20 e 40 anni. Questi dati indicano un aumento di casi in questa fascia di età, collegato a uno stile di vita meno sano. La prevenzione di tali problematiche si concentra anche su abitudini alimentari e attività fisica.

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Quando si pensa all'ictus, di solito si tende ad associarlo soprattutto ai soggetti in età avanzata, ma i dati disponibili mostrano che il problema riguarda fasce sempre più ampie di popolazione, anche molto giovani. Numerosi studi indicano che, all'aumentare dell’indice di massa corporea, cresce il rischio di ictus ischemico per tutti i soggetti e, più in generale, di eventi cardiovascolari. Un dato che conferma l'importanza del controllo del girovita, assieme agli altri fattori prevenibili, inclusi ipertensione e diabete. Ecco perché gli esperti raccomandano di adottare tutti gli accorgimenti necessari allo stile di vita, per una prevenzione il più possibile precoce.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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