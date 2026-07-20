IA regolamento d’uso della Commissione europea
Dal 2 agosto, i fornitori e gli operatori di sistemi di intelligenza artificiale devono rispettare le linee guida pubblicate dalla Commissione europea. La legge sull’IA, approvata due anni fa dal Consiglio dell’Unione europea, entra così nella fase operativa. Le norme riguardano l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale e devono essere applicate immediatamente da chi fornisce e utilizza queste tecnologie.
La legge sull’intelligenza artificiale approvata dal Consiglio dell’Unione europea due anni fa entra nella fase operativa: dal 2 agosto fornitori e operatori di sistemi dovranno attenersi alle linee guida pubblicate oggi dalla Commissione di Bruxelles. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
IA, regolamento duso della Commissione europea
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