IA regolamento d’uso della Commissione europea

Notizia in breve

Dal 2 agosto, i fornitori e gli operatori di sistemi di intelligenza artificiale devono rispettare le linee guida pubblicate dalla Commissione europea. La legge sull’IA, approvata due anni fa dal Consiglio dell’Unione europea, entra così nella fase operativa. Le norme riguardano l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale e devono essere applicate immediatamente da chi fornisce e utilizza queste tecnologie.