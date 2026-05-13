Siglato il regolamento ufficiale del Festival di Cannes | nuovi standard di trasparenza sull’uso dell’IA

È stato approvato il regolamento ufficiale del Festival di Cannes, che introduce nuovi standard di trasparenza sull’uso dell’intelligenza artificiale. Le applicazioni dell’IA si stanno diffondendo in vari settori dell’industria cinematografica, coinvolgendo anche festival e mercati internazionali. Questa decisione mira a regolamentare l’impiego di queste tecnologie nel contesto delle produzioni e delle presentazioni ufficiali.

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Le tentacolari declinazioni dell ‘IA affondano gli aculei in tuti i settori dell’industria cinematografica e smuovono inevitabilmente le acuq dei festival e dei mercati internazionali. Si veda quanto l’uso dell ‘IA abbia attenzionato l’Academy degli Oscar, stimolando una nuova riflessione per la selezione dei titoli in gara. Anche il Festival di Cannes e il mercato in cui i film sono stati inseriti, si interroga sull’accoglienza riservata all’uso delle nuove tecnologie. Quanto sarà accolta la proposta di simili modalità di scrittura e realizzazione? Variety ci racconta il nuovo ufficiale regolamento siglato da Nizza a questo proposito. Una tassonomia ‘intelligente’.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Siglato il regolamento ufficiale del Festival di Cannes: nuovi standard di trasparenza sull’uso dell’IA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Festival de Cannes – Annonce de la Sélection officielle 2026 Notizie correlate Leggi anche: Cannes 2026, Demi Moore sull'IA: "Non potrà mai sostituire la vera fonte dell'arte" Festival di Cannes 2026, presentato il programma ufficiale: l’Italia resta fuoriIl presidente del Festival di Cannes, Iris Knobloch, e il delegato generale Thierry Frémaux hanno annunciato in conferenza stampa il programma... Festival di Cannes 2026, tutto il programma: oggi è il giorno di The fast and the furiousTra gli eventi cinematografici più attesi dell'anno, ha preso il via Festival di Cannes 2026. Il grande evento internazionale del cinema dal 12 al 23 maggio vedrà infatti in concorso i film che nella ... vogue.it Festival di Cannes, Bmw auto ufficiale anche nell'edizione 2026Anche per il 2026 Bmw è partner ufficiale del Festival di Cannes, con cui ha stretto un accordo di collaborazione fin dal 2022. (ANSA) ... ansa.it