I tentennamenti di Guardiola e l’errore Pirlo | i conti sulla Nazionale che nessuno fa

A New York, la Spagna ha conquistato la Coppa del Mondo, mentre in Italia milioni di persone hanno seguito la partita. Tra gli spettatori ci sono anche giovani di vent’anni, che all’ultima partecipazione azzurra a un Mondiale avevano otto anni.

A New York la Spagna ha vinto la Coppa del Mondo. In Italia l’hanno guardata milioni di persone, e tra queste ci sono ragazzi di vent’anni che ne avevano otto l’ultima volta che gli Azzurri hanno giocato un Mondiale. Cioè Brasile 2014 (un fallimento, usciti ai gironi). Poi sono arrivati i disastri contro Svezia, Macedonia del Nord e Bosnia ai rigori a Zenica. Se l’appuntamento buono sarà il 2030, quei giovani avranno attraversato l’intera adolescenza senza un giugno Azzurro. Il direttore tecnico della Figc e presidente del Club Italia Paolo Maldini e l’advisor strategico Leonardo hanno passato a Barcellona il fine settimana in cui finiva il Mondiale, per offrire a Pep Guardiola la panchina della Nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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