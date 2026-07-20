I soldi per il mercato sono pochi? Allora i club lanciano l' operazione recupero

Da gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I club di Serie A stanno cercando di vendere giocatori in vista della chiusura del mercato. La motivazione principale è la disponibilità limitata di fondi per il mercato, spingendo le squadre a recuperare soldi tramite le cessioni. Durante gli ultimi 40 giorni di mercato, tutte le squadre puntano a vendere e ottenere il massimo prezzo possibile, sperando di migliorare la propria situazione finanziaria. Nessuna squadra ha escluso operazioni di vendita nel tentativo di rafforzare il bilancio.

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Avete rinunciato a quella vacanza a Capo Verde pensando che, tutto sommato, la casa di famiglia sull’Adriatico non è così male? Avete compagnia. I club di Serie A pianificano gli ultimi 40 giorni di mercato e tutti, nessuno escluso, sperano di vendere presto, e di vendere caro. Nell’attesa, fanno di necessità virtù: non avendo budget illimitati, provano a rivalutare i giocatori che hanno in casa. Alcuni sono appena tornati dai prestiti, altri erano semplicemente in casa, nascosti nel sottoscala e pronti all’uso. Fanno bene? Massì, il passato dice che l’operazione recupero ha un senso.  L’Inter un anno fa mandò Benjamin Pavard al Marsiglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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