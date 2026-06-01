Milan il monito di Franco Ordine | Ci sono pochi soldi il peggio deve ancora venire
Il Milan affronta un momento di incertezza finanziaria, con poche risorse disponibili. La proprietà mantiene un silenzio prolungato, alimentando dubbi tra i tifosi. Fonti vicine alla società parlano di possibili difficoltà economiche che potrebbero peggiorare nelle prossime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata, mentre le voci di mercato e le preoccupazioni tra gli addetti ai lavori continuano a crescere.
Il presente del Milan è all’insegna dell’incertezza, con un silenzio da parte della proprietà che fa rumore e decine di indiscrezioni che mettono in seria preoccupazione i tifosi. Esattamente sette giorni fa, all’indomani della debacle col Cagliari che è costata la qualificazione in Champions, il fondo RedBird diramava il comunicato di licenziamento di Furlani, Moncada, Tare e Allegri: ad oggi sono le ultime parole della società, o di quel che ne è rimasto, mentre impazza il toto-nome per i sostituti e i relativi spifferi su chi avrebbe già rifiutato il Milan. L’incontro con la stampa. Una delle mosse maggiormente criticate di Gerry Cardinale è quella di aver invitato solo una ristrettissima parte di testate e di giornalisti per spiegare come intenderà muoversi nel prossimo futuro. 🔗 Leggi su Milanzone.it
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