L'allenatore di calcio ha espresso dubbi sulla possibilità di trasferirsi in una squadra, citando le alte richieste e la mancanza di fondi sufficienti per il mercato. Dopo aver ricevuto interesse da due club, ora sembra più riluttante a considerare l'ipotesi, evidenziando le difficoltà legate alle condizioni offerte. La situazione ha attirato l'attenzione di media e tifosi, che seguono con attenzione gli sviluppi delle trattative.

Maurizio Sarri fa il prezioso. Inebriato anche lui da un incomprensibile e immotivato corteggiamento congiunto da parte di Atalanta e Napoli, ora alza il tiro. Giustamente. Ha preso atto della realtà. E la realtà è che incredibilmente Atalanta e Napoli si sono ritrovati a inseguirlo, come se stessimo parlando di Guardiola. I misteri del football. Fatto sta che Sarri non è più convinto di venire a Napoli. Dovrebbe confrontarsi col Napoli di Conte (che è arrivato primo e forse secondo) e col suo vecchio Napoli di cui tanti napoletani sono ancora innamorati (evitiamo qualsiasi forma di commento). Sarri ci sta pensando persino troppo, De Laurentiis indispettito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri non è convinto di Napoli, troppe pretese e pochi soldi per il mercato

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fonti che ho sul Napoli mi dicono che De Laurentis vorrebbe Sarri ma non sarebbe molto convinto, Italiano è l'alternativa in questo momento le percentuali sono, Sarri 60% Italiano 40%. #Napoli #Sarri #Conte #SerieAEnilive x.com

Gasperini in vista del derby di Roma che è stato spostato a domenica alle 12:00: Avremmo giocato a qualsiasi ora, però non c'è stata una grande programmazione. Non è il momento migliore per giocare. Sarri potrebbe non presentarsi in segno di protesta? H reddit

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