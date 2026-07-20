I servizi pubblici sono aumentati di prezzo, mentre non ci sono aiuti concreti alla città. A metà del mandato, la Lega valuta molto negativamente l’operato della giunta guidata dal sindaco.

"Siamo giunti quasi a metà del mandato amministrativo di Claudio Del Rosso e il giudizio della Lega sull’operato della giunta Pd-5 Stelle è fortemente negativo". Con queste parole il Carroccio traccia un bilancio impietoso della giunta. "Non si è visto alcun cambio di passo – prosegue il partito – al contrario, la città è peggiorata persino nella manutenzione ordinaria. Se da un lato si notano i fiori in piazza, riproposizione di una pratica già consolidata dalle passate amministrazioni, il resto del centro e dei quartieri appare abbandonato e in uno stato di crescente degrado". La Lega non risparmia forti critiche anche agli appuntamenti organizzati in questi due anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "I servizi sono più cari. Nessun aiuto alla città"

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