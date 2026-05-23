In Campania dopo la pandemia sono gli adolescenti a chiedere più aiuto ai servizi di salute mentale dicono gli psicologi

Dopo la pandemia, in Campania, gli adolescenti stanno chiedendo più assistenza ai servizi di salute mentale. Lo ha riferito il presidente dell’Ordine degli Psicologi della regione, spiegando che tra i più giovani si è ridotto significativamente il pregiudizio verso chi si occupa di salute mentale. La richiesta di aiuto tra gli adolescenti è aumentata, riflettendo un cambiamento nel modo in cui affrontano i problemi di salute mentale.

Lo dice il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania Armando Cozzuto: tra i più giovani il pregiudizio verso chi cura la mente si è ridotto molto negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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