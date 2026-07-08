Lunedì sera si è svolto l’incontro tra la Giunta e i partecipanti alla Festa dell’Unità, conclusa ieri negli spazi del Dopolavoro Ferroviario di Faenza. Durante l’appuntamento sono stati affrontati temi legati alla città. La festa si è chiusa ieri, dopo diversi giorni di eventi e incontri.

Si è conclusa ieri la Festa de L’Unità organizzata negli spazi del Dopolavoro Ferroviario di Faenza. Tra gli appuntamenti tradizionali l’incontro con la Giunta che ha avuto luogo lunedì sera. Dopo i saluti in apertura del segretario comunale del Pd Emanuele Tanesini hanno preso parola il sindaco Massimo Isola intervistato su sanità territoriale e ricostruzione post alluvione, il vicesindaco Andrea Fabbri che ha relazionato i presenti riguardo alla delega dei lavori pubblici, e tutti gli altri amministratori. Luca Ortolani è intervenuto sul tema che ha tenuto banco in consiglio comunale con la mozione sui metal detector e più in generale sulla sicurezza, evidenziando che la città "non è fuori controllo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alla Festa dell’Unità l’incontro con la Giunta: si è parlato dei temi cari alla città

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