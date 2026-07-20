Il Bologna lavora per chiudere un acquisto in mediana entro questa settimana, con giorni decisivi tra oggi e domani. Tra i nomi sul tavolo c’è anche Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni dell’Estudiantes La Plata. Nel frattempo, resta incerto il futuro di Freuler, conteso da Juventus, Roma, Bundesliga e club arabi. Ugresic è entrato in partita e ha segnato, mentre la squadra cerca di rafforzarsi.

Il Bologna al lavoro per provare a chiudere un rinforzo in mediana questa settimana. Tra oggi e domani saranno giorni cruciali per quel che riguarda la pista argentina che porta a Mikel Amondarain (21 anni) dell’Estudiantes La Plata. Il week end, invece, ha visto i rossoblù riattivare i contatti con il Partizan per Ognjen Ugresic (19), dopo una settimana di stand by. Gli inserimenti di Udinese e Rangers non sono andati a buon fine portando a una proposta rifiutata da circa 5 milioni degli scozzesi, il Bologna torna in corsa, con una proposta da circa 6 milioni più percentuale di futura rivendita, pronta a mettere sul piatto il cartellino di Ilic per far quadrare il cerchio intorno alla richiesta da circa 10 milioni del Partizan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - I rossoblù sono sempre in attesa di conoscere il destino di Freuler conteso da Juventus, Roma, Bundesliga e Arabia. Ugresic entra e segna: il Bologna in pressing

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