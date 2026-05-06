Bologna rebus Freuler | tra l’Arabia e il richiamo di Gasperini

Il futuro di Remo Freuler al Bologna resta incerto, con il suo nome che torna a essere al centro di trattative di mercato. La possibilità di un trasferimento in Arabia si affianca a un ritorno di Gasperini, tecnico dell’Atalanta, che potrebbe influenzare le decisioni sulla sua posizione. La situazione si sviluppa a pochi giorni dalla conclusione dell’attuale campionato, lasciando la società e i tifosi in attesa di novità ufficiali.

l futuro di Remo Freuler si trasforma in un complicato intreccio di mercato che mette il Bologna davanti a un bivio strategico a poche settimane dalla fine della stagione. Il metronomo svizzero, pilastro della mediana rossoblù e prossimo protagonista ai Mondiali, sta valutando con estrema attenzione le proposte sul tavolo, diviso tra la riconoscenza verso la piazza emiliana e la prospettiva di un ultimo grande contratto all’estero. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sul calciatore si sarebbe acceso il forte interesse dei club dell’ Arabia Saudita, pronti a offrire cifre che potrebbero cambiare radicalmente le prospettive di fine carriera del centrocampista.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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