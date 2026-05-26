Il centrocampista svizzero ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Bologna, aprendo alla possibilità di lasciare il club. La sua scelta ha attirato l’attenzione di Juventus e Roma, che stanno valutando un possibile trasferimento. La decisione di Freuler di non prolungare il contratto rende più vicini i suoi addii e accende il mercato di gennaio.

Il centrocampista della nazionale svizzera Remo Freuler ha deciso di non rinnovare il proprio contratto in scadenza con il Bologna, aprendo ufficialmente le porte a un addio che sta già scatenando un forte interesse da parte delle grandi scuderie del campionato di Serie A. Come rivelato in un’indiscrezione pubblicata dal quotidiano La Nazione, il calciatore classe 1992 non ha confermato l’intenzione di prolungare il proprio matrimonio professionale con la società felsinea, nonostante la dirigenza rossoblù si sia mossa a più riprese nel corso degli ultimi giorni per cercare di intavolare una trattativa concreta e raggiungere un accordo economico soddisfacente per entrambe le parti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Freuler gela il Bologna e non rinnova il contratto: si accende il duello di mercato tra Juventus e Roma

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