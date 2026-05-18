I pronostici di lunedì 18 maggio | Premier League e altri campionati

Da ilveggente.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio si disputeranno diverse partite di calcio, tra cui il posticipo della Premier League tra Arsenal e Burnley. L’incontro si svolgerà nel tardo pomeriggio e sarà l’evento principale della giornata nel massimo campionato inglese. Oltre alla partita dei Gunners, ci saranno gare in altri campionati minori, con vari pronostici e quote pubblicate per le squadre coinvolte. In Premier League, l’Arsenal è dato con una quota di circa 1, rappresentando la favorita per la vittoria.

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I pronostici di lunedì 18 maggio, in Premier League c’è il posticipo Arsenal-Burnley, si gioca anche in altri campionati minori L’ Arsenal è generalmente quotato a 1.08 per battere il Burnley stasera e a 1.20 per vincere il titolo di Premier League. Attualmente i Gunners hanno due punti di vantaggio sul Manchester City e, con la squadra di Pep Guardiola che non scenderà in campo prima di domani, potrebbero trovarsi addirittura a +5 nel momento in cui i Citizens inizieranno la trasferta sul campo del Bournemouth, squadra in grandissima forma. (Ansa Foto) – IlVeggente.it   Non è soltanto il margine di due punti della squadra di Mikel Arteta a renderla favorita per il titolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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