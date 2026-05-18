I pronostici di lunedì 18 maggio | Premier League e altri campionati

Lunedì 18 maggio si disputeranno diverse partite di calcio, tra cui il posticipo della Premier League tra Arsenal e Burnley. L’incontro si svolgerà nel tardo pomeriggio e sarà l’evento principale della giornata nel massimo campionato inglese. Oltre alla partita dei Gunners, ci saranno gare in altri campionati minori, con vari pronostici e quote pubblicate per le squadre coinvolte. In Premier League, l’Arsenal è dato con una quota di circa 1, rappresentando la favorita per la vittoria.

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I pronostici di lunedì 18 maggio, in Premier League c’è il posticipo Arsenal-Burnley, si gioca anche in altri campionati minori L’ Arsenal è generalmente quotato a 1.08 per battere il Burnley stasera e a 1.20 per vincere il titolo di Premier League. Attualmente i Gunners hanno due punti di vantaggio sul Manchester City e, con la squadra di Pep Guardiola che non scenderà in campo prima di domani, potrebbero trovarsi addirittura a +5 nel momento in cui i Citizens inizieranno la trasferta sul campo del Bournemouth, squadra in grandissima forma. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Non è soltanto il margine di due punti della squadra di Mikel Arteta a renderla favorita per il titolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 18 maggio: Premier League e altri campionati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PRONOSTICI DI TRE PARTITE DI STASERA DI PREMIER Sullo stesso argomento I pronostici di lunedì 20 aprile: Serie A, Premier League e altri campionatiI pronostici di lunedì 20 aprile, in campo Serie A, Premier League e altri campionati minori in giro per il mondo La trentatreesima giornata di Serie... I pronostici di lunedì 16 marzo: Serie A, Liga, Premier League e altri campionatiI pronostici di lunedì 16 marzo, ci sono partite di Serie A, Liga, Premier League e altri campionati minori La ventinovesima giornata di Serie A si... Che Lunedì di Premier League! Il Man City riuscirà a dominare l'Everton dopo la sfida tra Chelsea e Nottingham? Non perdere questi match! Chi vincerà? Invia i tuoi pronostici su Fantaschedina #Calcio #Pronostico #Pronostici #Fantaschedina #Premie x.com In questo giorno del 1999: la salvezza dell'Everton in Premier League è confermata con stile grazie a una vittoria sul West Ham. reddit Le partite di oggi, lunedì 18 maggio 2026: Arsenal-Burnley in evidenzaElenco partite del 18 maggio 2026: i Gunners per avvicinare ancora di più il titolo nel posticipo della 37esima di Premier League ... calciomagazine.net I pronostici di lunedì 11 maggio: Serie A, Liga, Premier League e Primeira LigaI pronostici di lunedì 11 maggio, in campo Serie A, Liga, Premier League, Primeira Liga e altri campionati minori in giro per il mondo ... ilveggente.it