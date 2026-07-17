Carburanti ancora su | la benzina torna a sfondare i 2 euro in autostrada

La benzina in autostrada supera di nuovo i 2 euro al litro, con i prezzi che continuano a salire. I costi del carburante nelle stazioni sono aumentati nuovamente, segnando un incremento rispetto ai giorni precedenti. La ripresa del conflitto ha contribuito a questa nuova ondata di rialzi, influenzando i prezzi alla pompa. La situazione si mantiene stabile, con i prezzi che restano elevati rispetto a qualche settimana fa.

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