Prezzo dei carburanti benzina a 1.918 diesel a 2.025 La provincia più cara è Bolzano

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.918 per la benzina, 2.025 per il diesel, 0.811 per il gpl, 1.580 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 11 giugno 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.010 Benzina SELF 1.917 GPL SERVITO 0.796 Metano SERVITO 1.513 Basilicata. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 11 giugno 2026 nella regione Basilicata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Prezzo dei carburanti, benzina a 1.788, diesel a 2.162. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno, a partire dalle 8:30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo dei carburanti in tutte le regioni italiane.

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.781, diesel a 2.146. La provincia più cara è BolzanoOggi, i prezzi dei carburanti in Italia segnano 1,781 euro per la benzina e 2,146 euro per il diesel.

Temi più discussi: Mimit, scendono i prezzi dei carburanti, benzina self a 1,930 euro; Prezzo benzina e diesel, quanto costerà il pieno dal 7 giugno senza il taglio alle accise? Cosa sono le accise mobili?; Taglio accise sui carburanti prorogato fino a 3 luglio, ridotto a 5 cent sconto sul diesel; Diesel e benzina, chi sale e chi scende oggi: cosa succede ai prezzi dei carburanti.

Prezzi medi dei carburanti oggi in Veneto: • Benzina: €1,902/l • Diesel: €2,004/l • GPL: €0,792/l Prosegue la discesa della benzina, mentre il diesel resta sopra la soglia dei 2 euro al litro. #Carburanti #Benzina #Diesel #GPL #Veneto #LaVocediRovigo x.com

Prezzo dei carburanti, benzina a 1.918, diesel a 2.025. La provincia più cara è BolzanoOgni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.918 per la benzina, 2.025 per il diesel, 0.811 per il ... quifinanza.it

Il paradosso dei carburanti: i consumi crescono nonostante i rincari. A marzo il consumo di benzina è aumentato del 9,4%, il gasolio del 3,5%, il gasolio agricolo del 15,7% e marino del 7,7% reddit

Prezzi carburanti, benzina e diesel in calo: giù anche le quotazioni dei prodotti raffinatiLa verde al self service sulla rete stradale scende di quattro millesimi a 1,909 euro/litro e il gasolio di due millesimi a 2,018 euro: annullati gli aumenti precedenti ... quattroruote.it