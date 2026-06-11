Prezzo dei carburanti benzina a 1.918 diesel a 2.025 La provincia più cara è Bolzano

Da quifinanza.it 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo della benzina in Italia si attesta a 1,918 euro al litro, mentre il diesel raggiunge 2,025 euro. La provincia con i costi più elevati è Bolzano. Questa informazione viene aggiornata quotidianamente a partire dalle 8.30, con dati raccolti da QuiFinanza.

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Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.918 per la benzina, 2.025 per il diesel, 0.811 per il gpl, 1.580 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 11 giugno 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 2.010 Benzina SELF 1.917 GPL SERVITO 0.796 Metano SERVITO 1.513 Basilicata. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 11 giugno 2026 nella regione Basilicata. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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