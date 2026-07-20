I prezzi dei carburanti continuano a salire, con la benzina che in autostrada raggiunge 2,025 euro al litro. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha diffuso i dati più recenti, confermando l’aumento rispetto alle settimane precedenti. Il costo del carburante si mantiene in crescita, senza segni di stabilizzazione.

Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità "self service" lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - I prezzi dei carburanti aumentano ancora: benzina a 2,025 euro in autostrada

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