Roma, 20 luglio 2026 – A rischio per mancanza di risorse la condotta idrica Pfas-free, progetto da 44 milioni di euro, in Veneto, “nato per rispondere a una delle più gravi emergenze ambientali nazionali, la contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche Pfas del fiume FrattaGorzone”. Mancano 5 milioni di euro e il Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (Padova) ha appena approvato una delibera che dà un messaggio chiarissimo: agricoltori e residenti non dovranno sborsare un euro extra. Per capirne di più, abbiamo parlato Massimo Gargano, direttore generale Anbi. Direttore, chi deve intervenire per coprire i 5 milioni di euro che... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I Pfas in Veneto e la condotta idrica al palo per mancamza di risorse, la denuncia di Anbi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cede la condotta idrica: rubinetti a secco e operai al lavoro dall'alba per le riparazioniNella notte tra il 20 e il 21 maggio, un improvviso cedimento ha interessato la condotta idrica a Casagiove, provocando l’interruzione...

Ancora emergenza idrica: nuova rottura della condotta idrica, 15 comuni restano senza acqua fino a domaniUna nuova rottura sulla condotta principale ha causato il ripristino dei disagi nell'approvvigionamento idrico di quindici comuni del Vastese.

Temi più discussi: Uova contaminate da Pfas: da Vicenza un campanello d’allarme per la filiera degli alimenti; Pfas nelle uova a Vicenza: valori 10 volte oltre i limiti UE; Pfas negli alimenti, la Rete zero Pfas alla Regione Veneto: Rendete pubblici i dati dei monitoraggi; Piano di sorveglianza Pfas, Rete Zero contro la Regione.

Pfas, veleni perenni. Parla Laura Fazzini: Dal Veneto al Piemonte, cosa sono e quali danni provocano alla nostra salute dlvr.it/TTcVnY Leggi l'articolo #PFAS x.com

I Pfas in Veneto e la condotta idrica al palo per mancamza di risorse, la denuncia di AnbiParla Massimo Gargano, direttore generale: Già spesi 44 milioni per il tubone che migliorerà le acque irrigue contaminate dalle sostanze perfluoroalchiliche. Mancano 5 milioni che non possono essere ... quotidiano.net

consigli per sostituire la maria in crociera? reddit

PFAS in Veneto, controlli e ricerca: anche Padova protagonista della sfida per la tutela della salutePFAS in Veneto, il ruolo di Padova tra ricerca scientifica, controlli sulle acque e tutela della salute pubblica dei cittadini ... padova24ore.it