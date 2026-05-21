Cede la condotta idrica | rubinetti a secco e operai al lavoro dall' alba per le riparazioni
Nella notte tra il 20 e il 21 maggio, un improvviso cedimento ha interessato la condotta idrica a Casagiove, provocando l’interruzione dell’erogazione dell’acqua nei rubinetti. Dall’alba, gli operai sono al lavoro per effettuare le riparazioni necessarie. La rottura si è verificata intorno alle 22 di ieri sera, e da allora sono state avviate le operazioni di ripristino del servizio. La zona coinvolta comprende diverse aree della città, dove si stanno gestendo i disagi.
Un cedimento improvviso ha interessato la condotta idrica di Casagiove attorno alle ore 22 di ieri (20 maggio). Una perdita che ha provocato un abbassamento della pressione in una parte del centro storico.L’Ente Gestore ITL è intervenuto già nella serata di ieri per individuare il punto in cui si. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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