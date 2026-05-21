Cede la condotta idrica | rubinetti a secco e operai al lavoro dall' alba per le riparazioni

Nella notte tra il 20 e il 21 maggio, un improvviso cedimento ha interessato la condotta idrica a Casagiove, provocando l’interruzione dell’erogazione dell’acqua nei rubinetti. Dall’alba, gli operai sono al lavoro per effettuare le riparazioni necessarie. La rottura si è verificata intorno alle 22 di ieri sera, e da allora sono state avviate le operazioni di ripristino del servizio. La zona coinvolta comprende diverse aree della città, dove si stanno gestendo i disagi.

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