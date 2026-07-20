Un ex ministro degli Esteri palestinese ha dichiarato che, se lo vedesse, il leader storico Arafat sarebbe deluso da come vanno le cose attualmente. L’ex ministro ha anche affermato di voler rimuovere i leader palestinesi in carica nella Cisgiordania, sottolineando insoddisfazione tra i palestinesi riguardo alla gestione politica. La situazione ha portato alla esasperazione tra la popolazione locale, secondo quanto riferito.

Se lo storico leader Arafat vedesse come vanno le cose «sarebbe felice di essere morto», ha detto al Post un ex ministro che sta cercando di farsi largo Nasser al Qudwa è un ex ministro degli Esteri palestinese che vorrebbe cacciare i leader palestinesi in carica in Cisgiordania. Ha una lunga esperienza internazionale alle Nazioni Unite e ha passato molti anni dentro Fatah. Fatah è il partito unico che occupa tutti i posti che contano nell’Autorità nazionale palestinese (Anp), l’organo che dal 1994 controlla i territori palestinesi della Cisgiordania. Al Qudwa è stato espulso da Fatah nel 2021 perché aveva creato una lista elettorale anti-Fatah assieme a Marwan Barghouti, un leader palestinese carismatico detenuto in un carcere israeliano. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I palestinesi in Cisgiordania sono esasperati dai loro politici

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bluth: soldati in Cisgiordania devono ferire i palestinesi per mutilarliUna recente inchiesta ha rivelato che alcuni soldati in Cisgiordania ricevono istruzioni precise per colpire i palestinesi sotto il ginocchio, con...

Cisgiordania, Israele demolisce 50 negozi palestinesi a al-EizariyaQuesta settimana, in Cisgiordania, le forze israeliane hanno demolito circa 50 negozi a al-Eizariya, un'area a sud-est di Gerusalemme.

Temi più discussi: Gaza, poca acqua e alto rischio di epidemie. La sfida quotidiana è sopravvivere; L’israeliano che i palestinesi chiamano quando hanno i coloni in casa; Cisgiordania. Ocha: cresce l’emergenza umanitaria tra violenze dei coloni, sfollamenti e scuole a rischio; Kallas: Ciò che accade in Cisgiordania rende impossibile la soluzione a due Stati Israele-Palestina.

Gli insediamenti israeliani avanzano in Cisgiordania. I coloni mettono le mani sulle risorse idriche fondamentali così l'acqua delle terre palestinesi diventa una piscina per gli occupanti. x.com

Costruire uno Stato Palestinese: Come realizzare la promessa dell'autodeterminazione e stabilizzare il Medio Oriente reddit

Cisgiordania: guerriglia tra coloni israeliani e palestinesi nella città di SinjilAlcuni coloni israeliani mascherati e armati di bastoni e sassi hanno attaccato la città di Sinjil, in Cisgiordania, nelle prime ore di venerdì. Il gruppo ha ... lapresse.it

L’israeliano che i palestinesi chiamano quando hanno i coloni in casaAndrey X gira la Cisgiordania filmando le aggressioni continue, e ormai conosce bene chi le fa: lo abbiamo incontrato vicino a Ramallah ... ilpost.it