Cisgiordania Israele demolisce 50 negozi palestinesi a al-Eizariya

Questa settimana, in Cisgiordania, le forze israeliane hanno demolito circa 50 negozi a al-Eizariya, un'area a sud-est di Gerusalemme. Gli abbattimenti sono stati eseguiti con l'uso di bulldozer e fanno parte di un progetto stradale che riguarda insediamenti nella regione. La demolizione dei negozi ha coinvolto attività commerciali locali, e l'intervento si inserisce in un più ampio contesto di interventi infrastrutturali nella zona.

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