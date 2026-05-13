Cisgiordania Israele demolisce 50 negozi palestinesi a al-Eizariya
Questa settimana, in Cisgiordania, le forze israeliane hanno demolito circa 50 negozi a al-Eizariya, un'area a sud-est di Gerusalemme. Gli abbattimenti sono stati eseguiti con l'uso di bulldozer e fanno parte di un progetto stradale che riguarda insediamenti nella regione. La demolizione dei negozi ha coinvolto attività commerciali locali, e l'intervento si inserisce in un più ampio contesto di interventi infrastrutturali nella zona.
In Cisgiordania, bulldozer israeliani hanno abbattuto questa settimana circa 50 negozi a al-Eizariya, a sud-est di Gerusalemme, nell’ambito di un progetto stradale collegato a insediamenti. La demolizione è avvenuta nonostante appelli legali e ricorsi fino alla Corte Suprema, con le autorità israeliane che sostengono che le strutture erano abusive e avvertimenti erano stati dati da anni. Secondo l’Autorità Palestinese, l’operazione serve a costruire una strada sotterranea che devierà il traffico palestinese sotto una principale arteria israeliana. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it
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