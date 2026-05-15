Bluth | soldati in Cisgiordania devono ferire i palestinesi per mutilarli

Una recente inchiesta ha rivelato che alcuni soldati in Cisgiordania ricevono istruzioni precise per colpire i palestinesi sotto il ginocchio, con l’obiettivo di provocare mutilazioni. Le domande principali riguardano la pianificazione e la modalità di attuazione di questa strategia, nonché le ragioni di ordini così dettagliati. La questione ha suscitato attenzione pubblica e discussioni sulla condotta militare e sulle procedure adottate sul campo, senza ancora una risposta ufficiale da parte delle autorità coinvolte.

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? Domande chiave Come viene pianificata la strategia della mutilazione fisica dei civili?. Perché i soldati ricevono ordini specifici di colpire sotto il ginocchio?. Chi decide le regole di ingaggio differenziate tra coloni e palestinesi?. Quali sono le conseguenze economiche della disabilità permanente per i lavoratori?.? In Breve Oltre 4.000 palestinesi subiscono la detenzione amministrativa senza processo formale.. Nel 2025 le forze israeliane hanno ucciso 42 persone accusate di lanciare sassi.. Youssef Shtayyeh è morto il 23 aprile dopo essere stato colpito dai soldati.. Il reddito a Ramallah sale da 1.500 a 7.000 shekel lavorando in Israele. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bluth: soldati in Cisgiordania devono ferire i palestinesi per mutilarli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Per il generale Bluth sparare ai coloni non si può. Ai palestinesi invece sìPalestina In Cisgiordania la legge militare vale solo per i palestinesi sotto occupazione. Cisgiordania, Israele demolisce 50 negozi palestinesi a al-EizariyaIn Cisgiordania, bulldozer israeliani hanno abbattuto questa settimana circa 50 negozi a al-Eizariya, a sud-est di Gerusalemme, nell’ambito di un... Il maggiore generale Avi Bluth, comandante del Comando Centrale israeliano in Cisgiordania, ha dichiarato il 4 maggio a Haaretz che i soldati non sparano ai coloni ebrei che lanciano pietre perché farlo ha profonde conseguenze sociologiche. Ai palestin x.com Alto generale in Cisgiordania avverte che il terrorismo ebraico potrebbe scatenare un'insurrezione palestinese — rapporto reddit Il comandante delle forze di difesa israeliane in Cisgiordania potrebbe scatenare una terza IntifadaA denunciarlo, con il consueto coraggio intellettuale e indipendenza giornalistica, è Haaretz. Lo fa in un editoriale e nella dettagliata ricostruzione di Josh Bremer. globalist.it Pallottole contro pietreIl maggiore generale Avi Bluth, comandante del Comando Centrale israeliano in Cisgiordania, ha dichiarato il 4 maggio a Haaretz che i soldati non sparano ai ... Read more ... lanotiziagiornale.it