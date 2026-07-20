I look alla super festa in Versilia con chef Cannavacciuolo | la serata della Bocelli Foundation
Il 20 luglio 2026, a Forte dei Marmi, si è svolta una serata organizzata dalla Bocelli Foundation presso lo stabilimento balneare Bagno Alpemare. Tra gli ospiti, lo chef Antonino Cannavacciuolo, che ha preparato alcuni piatti durante l’evento. La serata è stata dedicata alla raccolta fondi e alla promozione delle attività della fondazione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle attività o sui partecipanti presenti.
Forte dei Marmi, 20 luglio 2026 – Una super serata con un ospite d’eccezione: lo chef Antonino Cannavacciuolo, che ha cucinato alcune delizie. Questo è molto altro nella festa estiva al Bagno Alpemare, l’esclusivo stabilimento balneare di Andrea Bocelli e della moglie Veronica Berti. Una serata benefica, per sostenere le attività della Bocelli Foundation, da sempre a supporto dei più deboli. E in particolare, in questo caso, delle popolazioni colpite dal terremoto delle Marche nel 2016. Nell’invito era richiesto un look speciale ma con un tocco di verde per celebrare “Green Waves”, il progetto per portare energia rinnovabile appunto nelle zone colpite dal sisma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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