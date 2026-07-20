I look alla super festa in Versilia con chef Cannavacciuolo | la serata della Bocelli Foundation

Notizia in breve

Il 20 luglio 2026, a Forte dei Marmi, si è svolta una serata organizzata dalla Bocelli Foundation presso lo stabilimento balneare Bagno Alpemare. Tra gli ospiti, lo chef Antonino Cannavacciuolo, che ha preparato alcuni piatti durante l’evento. La serata è stata dedicata alla raccolta fondi e alla promozione delle attività della fondazione. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle attività o sui partecipanti presenti.