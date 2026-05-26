Quanto guadagna chef Antonino Cannavacciuolo non solo con Villa Crespi

Da quotidiano.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonino Cannavacciuolo, noto chef, ha un’attività che comprende anche la gestione di Villa Crespi. La sua presenza in televisione e la proprietà intellettuale legata al suo lavoro contribuiscono ai ricavi complessivi. La sua situazione economica non si limita ai guadagni diretti dalla ristorazione, ma include anche entrate provenienti da programmi televisivi e diritti associati al suo nome e alle sue creazioni. La complessità dei flussi finanziari rende difficile definire con precisione i guadagni totali dello chef.

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Il caso dello chef  Antonino Cannavacciuolo si inserisce nel perimetro di un gruppo della ristorazione in cui cucina, televisione e proprietà intellettuale si intrecciano fino a rendere complessa una lettura univoca dei risultati economici. I dati disponibili, tra bilanci depositati e ricostruzioni di stampa, indicano un volume d’affari complessivo che si avvicina ai 24 milioni di euro di ricavi aggregati. Un valore che restituisce solo in parte una struttura articolata e non omogenea, composta da attività con pesi e marginalità profondamente diversi. Antonino Cannavacciuolo al photocall di MasterChef, Milano 9 Dicembre 2025 ANSAMATTEO CORNER L'universo di Cannavacciuolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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