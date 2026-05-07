Il ristorante La Coppetella protagonista a Cucine da incubo di chef Antonino Cannavacciuolo
Il ristorante “La Coppetella” di Monsano sarà protagonista della prossima stagione di “Cucine da incubo”, il programma condotto da Antonino Cannavacciuolo. La trasmissione si occupa di interventi di ristrutturazione e rinnovamento di locali ristorativi in difficoltà. L’annuncio è stato dato tramite comunicato ufficiale, senza indicare date di messa in onda o dettagli specifici sugli interventi previsti.
ANCONA – Il ristorante “La Coppetella” di Monsano sarà tra i prossimi protagonisti di “Cucine da incubo”, programma condotto dallo chef pluristellato Antonino Cannavacciuolo.A darne notizia è stato lo stesso staff del ristorante, aggiungendo che la puntata andrà in onda domenica 17 maggio su Sky.🔗 Leggi su Anconatoday.it
DAL NO A MASTERCHEF AL SÌ A CUCINE DA INCUBO. ANTONINO CANNAVACCIUOLO PASSA DAL BSMT!
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