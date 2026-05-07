Il ristorante La Coppetella protagonista a Cucine da incubo di chef Antonino Cannavacciuolo

Il ristorante “La Coppetella” di Monsano sarà protagonista della prossima stagione di “Cucine da incubo”, il programma condotto da Antonino Cannavacciuolo. La trasmissione si occupa di interventi di ristrutturazione e rinnovamento di locali ristorativi in difficoltà. L’annuncio è stato dato tramite comunicato ufficiale, senza indicare date di messa in onda o dettagli specifici sugli interventi previsti.